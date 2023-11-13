О том, по какой причине канцлер Германии Олаф Шольц негативно относится к экстренному прекращению огня в Газе, фактически игнорируя синхронные призывы мирового сообщества касательно полной остановки военной операции ЦАХАЛа в секторе, контролируемом террористической группировкой ХАМАС, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания Heilbronner Stimme.

По словам Шольца, он не думает, что все вышеуказанные призывы, касающиеся либо полного прекращения огня, либо продолжительной паузы, в принципе, означающие «одно и то же», на данном этапе являются правильными.

Канцлер ФРГ обоснованно полагает, что отказавшись от ведения контртеррористической операции, Израиль предоставил бы ХАМАСу возможности перейти к восстановлению сил, а также получить или произвести новые ракеты.

Шольц подчеркнул, что вместо всего вышеописанного, следует делать лишь «гуманитарные паузы» (от 2-х до 4-х часов, в период которых мирные жители могут эвакуироваться).

Ранее мы писали о том, почему Белый Дом настаивает на прекращении огня у больниц в Газе.