В эфире национального телемарафона представитель ВС ВСУ прокомментировал ночной ракетный удар по Киеву. В частности, он объяснил, почему тревога была объявлена уже после взрывов, информирует «НБН».

По словам полковника, во время ночной атаки путинские оккупационные силы запустили по Украине ракеты, которые летели по баллистической траектории с северного направления, вероятно, из Брянской области РФ.

Игнат объяснил, что при запуске врагом баллистического оружия, которое летит очень быстро, время на объявление воздушной тревоги ограничено. У сил ПВО есть считанные минуты для того, чтобы обнаружить ракеты и ликвидировать их.

Представитель Воздушных сил добавил, что пока неизвестно, какими именно баллистическими ракетами армия Путина нанесла удар по столице, специалисты изучают их двигатели, чтобы установить тип оружия.

Ранее спикер командования ВС ВСУ оценил эффективность работы мобильных огневых групп противовоздушной обороны во время атак дронов-камикадзе на Украину.