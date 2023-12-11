Источники издания «РБК-Украина» в СБУ показали эксклюзивные кадры с места убийства бывшего депутата Ильи Кивы. Собеседники журналистов рассказали, что спецслужба длительное время готовилось к этой уникальной операции на территории РФ, информирует «НБН».

В частности, был показан наблюдательный пункт, где скандального политика постигло заслуженное наказание. Именно недалеко от этого места коллаборант часто записывал обращения, направленные против нашей страны в поддержку российской агрессии.

Отметим, что ранее глава СБУ Василий Малюк, комментируя ликвидацию бывшего народного избранника на территории России, заявлял, что устранение Кивы – сигнал коллаборантам о том, что их единственная перспектива – смерть.

Также об устранении помощника оккупантов высказывались у Буданова. Спикер ГУР МОУ Андрей Юсов дал важный совет предателям Украины.