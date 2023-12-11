В своем Telegram-канале военачальник рассказал, что «вторая армия мира» продолжает идти в наступление в районе Купянска на Харьковщине. В частности, командование ВС РФ перебрасывает под село Синьковка резервные штурмовые подразделения, информирует «НБН».

По словам генерала, «освободители» пытаются создать условия для блокирования Купянска, поэтому намерены взять под контроль Синьковку. На захват села военное руководство страны-агрессора бросило штурмовые роты. Поскольку войска несут значительные потери в боях за населенный пункт, россияне стягивают на этот участок фронта дополнительную живую силу.

Ранее военный эксперт прокомментировал активизацию путинских войск под Авдеевкой Донецкой области, объяснив новый дедлайн захвата города для армии оккупантов.