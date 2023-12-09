О том, что у въезда в указанный временно захваченный город, «вторая армия мира» начала массово усиливать свою оборонную линию, пишет «НБН», ссылаясь на видеосвидетельство, обнародованное в Telegram-канале советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По словам Андрющенко, на этих кадрах можно рассмотреть обновленные оборонительные сооружения (частично сохранившиеся укрепления ВСУ), размещенные прямо у въезда в Мариуполь со стороны Донецка, на данный момент восстановленные, и приведенные в «боеспособное состояние».

Следует отметить, что свои фортификации враги масштабно расширяют в обе стороны (как на восток, та и на запад), при этом, «освободители» на регулярной основе проводят тренировки своего оккупационного гарнизона, потому, подчеркнул Андрющенко:

Битва за Мариуполь будет не легкой наверняка. Однако, точно будет.

Ранее мы писали о том, что в ISW сообщили о возможном продвижении российской армии в районе Авдеевки.