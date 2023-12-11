Как информирует «НБН», видео с места событий опубликовали различные украинские ТГ-каналы со ссылкой на информацию, переданную Министерством энергетики Украины.

На кадрах можно увидеть огромнейшую воронку, поврежденные и частично снесенные частные дома, а также другие построения в частном секторе столицы Украины. По размерам воронки можно себе только представить, какую силу и взрывную волну имел этот удар.

Кроме того, в Минэнерго проинформировали, что в результате ночной ракетной атаки на Киев в ночь на одиннадцатое декабря были обесточены более одной сотни потребителей.

В сообщении ведомства отмечается:

Сейчас продолжаем проводить осмотр поврежденных объектов. В результате ночной атаки только в Киеве без электричества остались 120 потребителей.

Помимо того, согласно сообщению Министерства энергетики, по разным причинам на территории нашей страны сегодня без электричества остается 491 населенный пункт. В частности, среди причин отмечаются боевые действия, непогода и технические причины.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ночью в Киеве прозвучало около 10 взрывов, после чего была объявлена воздушная тревога.