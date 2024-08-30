Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-аккаунт главы венгерского внешнеполитического ведомства Петера Сийярто, в Будапеште, похоже, предсказуемо негативно относятся к возможному предоставлению расширенного разрешения Украине бить западными образцами оружия по тыловым районам государства-террориста.

По словам Сийярто, «опасное неистовство» верховного представителя [Жозепа Борреля] необходимо экстренно остановить, поскольку, по мнению главы МИД Венгрии, отправка в Украину дополнительного оружия/боеприпасов на фоне аннулирования запрета на дальнобойные удары по территории РФ, только увеличат риск эскалации, спровоцировав «еще большую жестокость в войне» и возрастание количества смертей.

Глава венгерского МИД акцентировал:

Мы [правительство Орбана] по-прежнему представляем позицию здравого смысла и мира.

Ранее мы писали о том, что Пентагон не намерен разрешать Украине бить своим оружием по «глубинным» регионам РФ.