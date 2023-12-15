Как информирует «НБН», командование Воздушных сил в Telegram сообщило, что противовоздушная оборона Украины уничтожила все вражеские БПЛА «Шахед», которые выпустила Россия.

Отмечается, что в ночь на пятнадцатое декабря вражеские силы атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа «Шахед» из района Приморско-Ахтарск Краснодарского края РФ.

Также в сообщении говорится, что все четырнадцать вражеских БПЛА были сбиты мобильными огневыми группами Воздушных сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Полтавской областей.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ночью в небе Хмельницкой области работала ПВО.