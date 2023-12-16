О том, что недавно в указанном городе, движением сопротивления был подорван автомобиль, в котором находился офицер российских войск вторжения, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Как стало известно, мариупольские партизаны взорвали машину с российским офицером, служащим в одном из кавказских подразделений. Инцидент произошел по ул. Нестерова в Приморском районе (в так называемом селе Кировка). На данный момент, «освободитель» находится в больнице Мариуполя.

Стоит отметить, что «акция» произошла синхронно с «Мариупольской Бавовной», что дало возможность скрыть ее от внимания местных полицаев и ФСБ до госпитализации, и это может ускорить процесс попадания данного офицера на «концерт Кобзона».

Советник мэра Мариуполя добавил:

Сопротивление передает отдельный привет всем владельцам авто с «Z» на машине. Следующая машина может быть ваша.

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