Как информирует «НБН» со ссылкой на обращение президента, в ходе Ставки обсуждались, в том числе, вопросы фортификационных укреплений и производства оружия.

Так, в своем сообщении Владимир Зеленский рассказал, что во время проведения Ставки обсуждались разные вопросы, разные аспекты обороны. Длилась ставка почти три часа. Кроме того на мероприятии обсуждались также и Вопросы фортификационных укреплений, производства оружия.

Украинский лидер добавил, что отдельно сейчас проводится работа над тем, чтобы реализовать все наши договоренности с партнерами по новым производствам оружия, совместным производствам и совместной ремонтной базой.

Главной задачей, по словам Зеленского, является – максимально усилить Украинское государство и каждый месяц должен добавлять сил обороне нашей страны.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Умеров рассказал о расширении полномочий органов местного самоуправления.