О том, что российские «власти» приступили экстренному демонтажу главного застенка по проспекту Металлургов, пишет «НБН», ссылаясь на фотоснимки и информацию, опубликованные в Telegram-канале советника городского главы Мариуполя Петра Андрющенко.

По словам Андрющенко, фактически происходит такая же история, какая наблюдалась с руинами Драматического театра — оккупанты «просто заметают следы». В частности, «пыточная» попавшая в кадр, является частью помещения Центрального («Октябрьского», по мнению «освободителей») районного отдела полиции, в котором размещался ключевой пункт фильтрации и основной застенок.

Таким образом, в Мариуполе сейчас функционирует лишь «застенок» от ФСБ (Приморский район, около парка и мечети), а основной превратили в «труху», залив бетоном — «как вроде ничего и не было».

Ранее мы писали о том, что Андрющенко раскрывал подробности устранения офицера РФ в Мариуполе.