Как информирует «НБН», об этом говорится в пресс-службе СБУ.

В частности, там отметили, что техническое устройство было обнаружено в одном из потенциальных мест дислокации Валерия Залужного.

Дословно из обнародованного пресс-службой сообщения:

Стоит подчеркнуть, что техника была обнаружена не непосредственно в кабинете Залужного, но в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться для работы.

Кроме того правоохранители уточнили, что устройство было не в рабочем состоянии. Никаких средств сохранения информации, или же удаленной передачи аудиозаписей не было. Также стражи порядка подчеркнули, что обнаруженное техническое средство отдадут на экспертизу.

В итоге СБУ начали уголовное производство по части 2 статьи 359 УК Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в кабинете Залужного было найдено прослушивающее устройство.