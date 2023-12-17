Как информирует «НБН», такие слова фанатов «русского мира», российских писателей Максима Калашникова и Льва Вершинина, которые, как настоящие российские патриоты, живут в Испании, приводи в своем видеоблоге украинский журналист и блогер Денис Казанский в ТГ-канале.

В частности, он говорит, что шовинисты провели стрим, в ходе которого с горечью признают, что Россия так ничего и не смогла поделать с Украиной и потерпела стратегическое поражение.

По их словам, как добавил блогер, Россия, несмотря на то, что выпустила по Украине несколько тысяч ракет, она так и не смогла поразить на территории Украинского государства никаких важных объектов, по сути продемонстрировав только свое бессилие.

Блогер добавил, что в итоге фанаты «русского мира» пришли к выводу, что в действительности Россия понесла в Украине стратегическое поражение.

Напомним, ранее мы уже писали о том, чио блогер озвучил причину массовой гибели российских военных под Ростовом.