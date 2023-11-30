Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение украинского журналиста и блогера Дениса Казанского в ТГ-канале, средства массовой информации Ростова-на-Дону все «под одну дудку» пишут о «досадной случайности». Якобы российские военные самостоятельно развели костер возле боеприпасов, которые впоследствии сдетонировали. Однако есть и другая версия, которую озвучил блогер:

Злые языки говорят, что по полигону ударил неизвестный беспилотный летающий аппарат. Просто изначально как всегда наврали, что сбили все цели, а спустя какое-то время данные о массовой гибели военнослужащих все же просочилась в средства массовой информации, вот и придумали историю со снарядами и костром. По большему счету, так даже веселее, — подытожил блогер.

Напомним, ранее мы писали о том, как Казанский прокомментировал заявление гауляйтера Запорожской области на российском «Первом канале».