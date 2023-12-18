В интервью изданию OBOZ.UA военный эксперт, комментируя развитие событий на поле боя в 2024 году, подчеркнул, что успех или поражение украинских войск будет зависеть от их ресурсных возможностей, информирует «НБН».

По его словам, учитывая, что вопрос с предоставлением финансовой помощи от США и ЕС завис в воздухе, вряд ли можно спрогнозировать объем оружия и техники для нужд ВСУ, который планируется на следующий год.

Селезнев назвал список средств, которые Киев ожидает получить от западных партнеров, впечатляющим. По его словам, в перечне указаны три вида серьезных БПЛА, авиация, в частности военно-транспортные самолеты С-17, С-130, и большое количество другой высокотехнологичной техники.

Эксперт убежден, что Украине реально получить эти средства, однако стоит учесть, что Запад в этом вопросе принимает отложенные решения. В результате оборудование и техника попадает в руки защитников на несколько месяцев позже после долгих уговоров союзников руководством страны.

Он подчеркнул, что у украинских военных есть опыт подготовки к летнему наступлению, однако их успехи будут зависеть от поставок необходимых военно-технических средств Западом.

Напомним, спикер ВС ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему F-16 не помогут Украине бороться с баллистикой.