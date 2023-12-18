В комментарии изданию «РБК-Украина» генерал заявил, что не считает ситуацию на фронте патовой и не стал подтверждать информацию немецкого издания Welt о подготовке украинского военного командования к новому контрнаступлению в следующем году, информирует «НБН».

Военачальник напомнил, что идут боевые действия и он не может говорить о планах ВСУ, в противном случае «это будет шоу, а не война», ценой которого станут жизни людей. Залужный подчеркнул, что говорить о подготовке к военным операциям нельзя ни в коем случае.

Также главнокомандующий армии Украины отказался высказаться о публикации в другом немецком издании Bild. Журналисты сообщили о планах Москвы осуществить захват Запорожья, Днепра и Харькова до конца 2026 года.

Как сообщалось, в офисе военачальника нашли «прослушку». СМИ раскрыли новые подробности инцидента.