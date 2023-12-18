В комментарии изданию Reuters Тарнавский сообщил, что военные по всей линии фронта столкнулись с нехваткой артиллерийских боеприпасов, в частности проблема касается 122-мм и 152-мм снарядов, информирует «НБН».

Командующий ОСГВ «Таврия» сообщил западному СМИ, что так происходит из-за недостаточного объема военной помощи со стороны западных союзников нашей страны, учитывая потребности Сил обороны. По этой причине военнослужащим приходится перераспределять боеприпасы и перепланировать ранее поставленные задачи.

По словам бригадного генерала, из-за истощения защитники на юго-восточном фронте на некоторых участках перешли к обороне. Однако в других зонах фронта ВСУ все же пытаются идти в наступление с помощью ведения огня и маневров. Параллельно военные занимаются подготовкой резервов для дальнейших широкомасштабных операций.

Напомним, немецкие СМИ заявили, что Залужный в 2024 году намерен начать новое контрнаступление. Главнокомандующий ВСУ высказался о соответствующих публикациях в западных изданиях.