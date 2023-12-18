Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Воздушных сил в Telegram.

В частности, украинские защитники неба отметили, что ночью, восемнадцатого декабря, были уничтожены все пять ударных БПЛА типа «Шахед», которыми российские войска атаковали украинскую территорию.

Известно также и о том, что оккупационные силы запускали беспилотники из района Приморско-Ахтарска (Россия).

В Воздушных силах также добавили, что все БПЛА были уничтожены мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Винницкой, Хмельницкой, Николаевской, а также Днепропетровской областей нашей страны.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что сколько «Шахедов» было сбито в ночь на 17 декабряы.