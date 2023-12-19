В эфире телеканала «Мы – Украина» глава ГВА сообщил, что в Авдеевке Донецкой области на территории коксохимического завода гражданского населения нет. Персонал и жителей города, которые скрывались на территории предприятия с начала полномасштабного вторжения, эвакуировали, информирует «НБН».

Барабаш сообщил, что руководство международной горно-металлургической группы компаний «Метинвест» заявило, что Авдеевский коксохим, который был разрушен в результате боевых действий, не подлежит восстановлению. После победы объект нужно будет отстраивать заново.

По словам чиновника, издалека кажется, что завод целый, однако если зайти на территорию предприятия, будет видно, что оно полностью разрушено.

«Эта картинка нам болит», — отметил Барабаш, напомнив, что до большой войны с Россией этот завод в Авдеевке был градообразующим предприятием, до 70% бюджета исходило именно от него.

Напомним, в ВСУ рассказали, как изменилась тактика штурмов Авдеевки российскими захватчиками.