Во вторник, 19 декабря, военачальник в своем Telegram-канале сообщил, что армия Путина ведет наступательные операции на Бахмутском, Лиманском и Купянском направлениях, информирует «НБН».

Как отметил генерал, россияне по-прежнему концентрируют свои основные усилия и бросают наиболее боеспособные подразделения под Бахмут. Цель ВС РФ – наступление на Часов Яр, после выйти на Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск. По плану «освободителей», таким образом они должны выйти на границы Донецкой области.

По его словам, в районе Лимана путинские войска постоянно атакуют позиции Сил обороны возле Макеевки и села Терны, бои не прекращаются и на Северском направлении.

Также на Харьковщине враг регулярно проводит штурмы в районе села Синьковка. После захвата населенного пункта россияне хотят использовать его как плацдарм для наступления на Купянск.

Военачальник отметил, что ежедневно «вторая армия мира» несет большие потери в живой силе и технике, однако все равно продолжает вести наступательные операции.

Напомним, стало известно, почему защитники вынуждены сворачивать проведение некоторых военных операций.