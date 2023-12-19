Telegram-канал ASTRA российских независимых журналистов пишет, что три дня назад в четырех километрах от села Карабаново Белгородской области вблизи границы с Украиной танк Т-80 армии страны-агрессора подорвался на противотанковой мине, информирует «НБН».

Сообщается, что бронированная боевая машина «второй армии мира» была полностью уничтожена. В результате инцидента один военнослужащий отправился на «концерт Кобзона», второй стал «грузом 300».

Также российские СМИ утверждают, что путинские оккупационные силы за один день лишились два штурмовика Су-25, которые атаковали Украину. Сообщается, что боевые самолеты якобы «отминусовались» в результате столкновения в воздушном пространстве.