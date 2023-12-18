Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на неназванные источники в Воздушно-комических силах РФ, заявил, что якобы вчера в небе столкнулись два штурмовика захватчиков, информирует «НБН».

Авторы публикации пишут, что боевые самолеты оккупантов обстреляли позиции ВСУ и возвращались на аэродром, попутно уходя от ударов украинской противовоздушной обороны.

В связи с погодными условиями была плохая видимость, пилот одного из Су-25 потерял управление и врезался в другой штурмовик. В результате за день путинские войска лишились двух единиц авиации.

Отметим, что командующий ВС ВСУ Николай Олещук ранее заявил, что зенитчики «второй армии мира» в воскресенье умудрились «отминусовать» свой Су-25. Однако российский Telegram-канал отрицает эту версию, утверждая, что штурмовики ВС РФ якобы из-за трагического стечения обстоятельств разбились в небе.

Ранее в ВСУ рассказали, какая ошибка российского пилота помогла защитникам «демилитаризовать» вертолет Ми-8.