В интервью «ВВС Украина» представитель оборонного ведомства отметил, что вопрос с артиллерийскими боеприпасами будет возникать и дальше. Поэтому украинское руководство приняло решение компенсировать дефицит таких снарядов за счет наращивания производства дронов-камикадзе, информирует «НБН».

По словам Гаврилюка, помимо выпуска ударных беспилотников Украина намерена наладить производство снарядов «практически всех номенклатур бывшего Советского Союза».

Заместитель главы Минобороны объяснил, что при этом в большинстве западных установок, которые защитники получили от партнеров, используются 155-мм боеприпасы. Поэтому Украина совместно с западными компаниями также будет выпускать на своей территории и такие снаряды.

Представитель ведомства подчеркнул, что страна не будет производить большое количество боеприпасов для западных систем. Однако в следующем году планируется выпустить такое количество 155-мм снарядов, чтобы покрыть разницу между тем, что нужно Силам обороны и объемом боеприпасов, который могут передать союзники.

Ранее стало известно о том, что по всей линии фронта в ВСУ наблюдается нехватка боеприпасов. По этой причине защитникам приходится сворачивать проведение некоторых операций и перепланировать задачи.