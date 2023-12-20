Результаты соцопроса 1200 украинцев, проведенного КМИС с 4 по 10 декабря, показали, что 35% респондентов верят слухам о том, что между политическим и военным руководством страны есть определенные разногласия, однако не очень серьезные, информирует «НБН».

В то же время 8% опрошенных убеждены, что между президентом и главкомом ВСУ есть серьезные «терки», а 39% считают, что в коммуникации у Зеленского и Залужного отсутствуют конфликты и недоразумения.

Также украинцы ответили, как бы они отнеслись к решению главы государства уволить военачальника.

72% респондентов категорически выступают против отставки Залужного, 21% опрошенных воспринимают такое развитие событий ни позитивно, ни негативно. Всего 2% выступают за отстранение генерала от должности.

Ранее социологи КМИС рассказали, кому из девяти самых популярных в Украине политиков граждане доверяют больше всего.