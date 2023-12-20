В эфире «Громадське радіо» глава ГВА сообщил, что в Авдеевке Донецкой области, которую непрерывно штурмуют российские войска, ситуация ухудшается с каждым днем. Однако жители города категорически отказываются от эвакуации, информирует «НБН».

По словам чиновника, 18 декабря из-за массированных обстрелов Авдеевки ВС РФ было невозможно вывезти людей. Барабаш отметил, что большинство жителей города, с которыми он общался, пугает дорога. А плотные удары россиян не дают уговорить местных покинуть опасный населенный пункт.

Начальник ГВА отметил, что позавчера трое, из тех жителей Авдеевки, которые согласились выехать, отказались от эвакуации. В результате из населенного пункта уехало пятеро горожан вместо восьми.

Чиновник сообщил, что за последние два месяца из Авдеевки эвакуировали около 370 человек. Те, кто остается в городе, живут в подвалах домов и греются буржуйками. Оккупанты видят дым из труб и наносят удары по этим местам артиллерией или авиабомбами.

Ранее Барабаш оценил возможность восстановления Авдеевского коксохимического завода.