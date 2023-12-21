Так, только за последние сутки армия Путина потеряла на фронте в Украине более тысячи человек живой силы и больше ста единиц различной военной техники, о чем пишет «НБН» со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ, обнародованные в социальной сети Facebook.

Так, согласно обнародованным данным, силы обороны Украины за последние 24 часа сражений против российских оккупантов уничтожили 1080 человек живой силы армии врага, четырнадцать танков, тридцать одну ББМ, два десятка артиллерийских систем, четыре реактивные системы залпового огня, двадцать шесть беспилотников.

Помимо того, спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире национального телемарафона также добавил, что за последние сутки армия России потеряла 48 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также пять единиц специальной техники.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что оккупанты потеряли сразу два Су-25.