Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Европейской правды».

Так, Вондрашек отметил, что стрельбу открыл двадцатичетырехлетний студент, который учится на факультете философии. Он убил отца в собственном доме перед тем, как отправиться в Прагу. Правоохранительные органы получили информацию о том, что он уехал в столицу страны для того, чтобы там совершить акт самоубийства. После этого была развернута полицейская операция, и началась эвакуация людей из здания. Впоследствии было обнаружено бездыханное тело стрелка.

В настоящее время выясняется, застрелился ли стрелок сам, или он получил пулю от полицейских, которые также применяли оружие.

Операция продолжxуется, xоличество жертв, к сожалению, может быть увеличено.

Напомним, ранее мы писали о стрельбе в Одессе и количестве пострадавших в результате инцидента.