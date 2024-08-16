Как пишет «НБН» со ссылкой на официальную страницу Нацполиции, правоохранителям удалось по «горячим следам» задержать вооруженного мужчину в соответствии со статьей 208 «Уголовно-процессуального кодекса Украины», естественно, взяв фигуранта под стражу и поместив в изолятор временного содержания.

Сегодня, 16 августа, следственной группой полиции под процессуальным руководством Тернопольской спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона, злоумышленнику сообщено относительно подозрения в осуществлении умышленного убийства двух человек (согласно пункту 1 часть 2 статьи 115 «Уголовного кодекса Украины»).

После вынесения судебного приговора, преступник может отправить «за решетку» на пожизненный срок.

Ранее мы писали о том, что Клименко сообщал минимальный размер зарплат полицейских, спасателей и нацгвардейцев.