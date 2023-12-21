Советник городского главы в своем Telegram-канале сообщил, что вчера вечером «кара небесная» настигла российских захватчиков на территории бывшего «Хладокомбината» в Кальмиусском районе, информирует «НБН».

По словам чиновника, на территории предприятия «освободители» прятали военную технику и боевые комплекты. Андрющенко отметил, что запасы врага ушли в минус, кроме того, минимум десять оккупантов стали «грузом 300» и были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Советник мэра Мариуполя добавил, что по «второй армии мира» в городе прилетело дважды за неделю, отметив, что это – приятный рекорд.

«Просто шикарные сутки», — не стал скрывать свою радость чиновник.

Отметим, что вчера неспокойно было и на территории временно захваченного Крыма. СМИ сообщили, по каким объектам россиян на полуострове был нанесен удар, рассказав о потерях врага.