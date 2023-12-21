Малюк сообщил, что в 2024 году спецслужбы Украины будут активнее проводить разведывательные операции и наносить удары по врагу, как на временно захваченных территориях, так и в РФ. Глава СБУ объяснил, что не может разглашать соответствующие планы, так как они должны стать шоком для россиян.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание Politico.

Генерал пообещал «сюрпризы» для врага, намекнув, что одними из ключевых целей для Украины останутся военные средства и материально-техническое обеспечение армии Путина во временно захваченных регионах. Он подчеркнул, что в следующем году «бавовна» продолжит гореть.

По словам Малюка, СБУ вонзает врага «иглой прямо в сердце», нанося по россиянам прицельные точечные удары. Каждая спецоперация усложняет возможности «второй армии мира» вести войну и приближает победу Украины.

Напомним, немецкое СМИ заявило, что Валерий Залужный готовит новое контрнаступление на следующий год. Главнокомандующий ВСУ прокомментировал материал журналистов.