В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил назвал «демилитаризацию» трех истребителей-бомбардировщиков российских войск «блестяще спланированной операцией», информирует «НБН».

По словам спикера ВС ВСУ, защитники уничтожили боевые самолеты «второй армии мира» на подступах к Украине. Полковник отметил, что «давно такого не было», ведь ликвидированные Су-34 давно не попадали в положительную статистику Воздушных сил.

Игнат отметил, что у ВС РФ есть десятки единиц такой авиации и государство-террорист продолжает выпускать эти самолеты. Военный объяснил, что Су-34 и Су-35 – самые новые истребители россиян, с помощью которых они атакуют Украину управляемыми ракетами, КАБами и другим оружием.

Представитель ВС ВСУ добавил, что стоимость одного Су-34 составляет минимум 50 миллионов долларов. Эти истребители-бомбардировщики являются высокотехнологическими самолетами, поэтому не могут быть дешевыми.

Ранее Игнат заявил, что Украине придется модернизировать полученные от Запада истребители F-16.