О том, что Белый Дом полагает — американская финпомощь, в размере около 61 млрд долларов, откроет для Украины возможности в осуществлении нового этапа контрнаступления в следующем году, пишет «НБН», ссылаясь на заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, опубликованное в Financial Times.

По словам Салливана, вопреки предоставлению вышеописанного пакета помощи, в Вашингтоне ожидают — российско-оккупационные войска смогут достичь определенного прогресса на фронте в ближайшие месяцы, однако, обновление поддержки Украины позволит ВСУ «удержать линию», тем самым «обеспечив противостояние нападению РФ» на протяжении 2024 года, чтобы позднее, с 2025 года, продвинуться вперед, и «вернуть себе территорию, которую россияне отобрали».

Впрочем, по мнению журналистов, комментарии Салливана касательно грядущего контрнаступления украинской армии являются «четкой артикуляцией» Белого Дома по собственному видению развития конфликта, основанного на потенциальной победе Джозефа Байдена в предстоящих выборах президента США.

Таким образом, любая вероятность наступления ВСУ в 2025 году, станет напрямую зависеть от расширения масштабов финансирования, включая оперативное одобрение как Конгрессом, так и Белым Домом новых пакетов поддержки.

Ранее мы писали о том, что британская разведка объясняла, почему потери РФ вырастут после активизации наступления на востоке Украины.