Советник мэра Мариуполя в своем Telegram-канале опубликовал эксклюзивное видео ракетного удара по территории «Хладокомбината» в Кальмиусском районе, где российские захватчики прятали свою технику и боевые комплекты, информирует «НБН».

Оккупанты расположили свою базу вблизи жилых домов, в которых взрывная волна в результате ракетного удара выбила окна. По словам очевидцев «бавовны», на месте прилета все разбито и сгорело.

Ранее Андрющенко сообщал, что в результате этой атаки на врага в Мариуполе «отминусовались» запасы ВС РФ, а также по меньшей мере десять «освободителей» стали «трехсотыми».

Напомним, советник мэра Мариуполя показал, как россияне пытаются скрыть следы своих преступлений в городе.