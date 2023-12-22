Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка» пишет, что вчера был нанесен удар по базе спецназа РФ в центре временно оккупированного Донецка. Прилет произошел в момент построения военных, на котором присутствовала комиссия из Москвы, прибывшая с инспекцией, информирует «НБН».

Источники сообщают, что планировались торжественные мероприятия и показательные тренировки для московских гостей, однако все закончилось на построении.

Помимо атаки на базу спецназа, удар также был нанесен по складу с оборудованием, среди которого были системы радиоэлектронной борьбы и элементы ПВО. Захватчики намеревались отправить эту технику под Авдеевку и на Донецк.

По данным Telegram-канала, в результате обстрела на «концерт Кобзона» отправились 27 оккупантов, среди которых три офицера, а также два члена московской комиссии. 12 «освободителей» и один гость из столицы РФ стали «трехсотыми».

Отмечается, что двое военных пропали без вести, их подозревают в передаче информации украинцам об объектах ВС РФ и мероприятии.

Напомним, 21 декабря стало известно о пожаре в корпусе Донецкого национального университета. В Сети распространили кадры инцидента.