О том, что данный чиновник Минобороны подозревается в краже около 1,5 млрд гривен, предназначенных для приобретения боеприпасов на нужды ВСУ, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канала СБУ.

Как стало известно, функционер еще в декабре 2022-го года подписал со спецэкспортером договор, касающийся закупки оптовой партии артснарядов для защитников нашей страны. Однако, «Агентство оборонных закупок» отказалось от такого соглашения, заключив более выгодный контракт по поставке этих же боеприпасов, и с этой же компанией, исключив вмешательство посредников — отгружать «товар» стал бы сам производитель, напрямую, что значительно сократило сроки отправки груза и уменьшало его стоимость.

Впрочем, фигурант дела, проигнорировал новый контракт «Агентства оборонных закупок», и на незаконных основаниях пролонгировал действие раннего соглашения с компанией-спецэкспортером, перечислив фирме-посреднику около 1,5 млрд грн, что на 30 процентов превысило цену продукции по прямому договору.

На данный момент, чиновника отстранили от исполнения служебных обязанностей, и после завершения следственных мероприятий, злоумышленник может оказаться «за решеткой» на срок до 15 лет (за препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).

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