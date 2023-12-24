О том, какой сценарий вероятен, если Киев останется без денежной поддержки стран-партнеров, пишет «НБН», ссылаясь на мнение главы комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, опубликованное в Forbes-Ukraine.

По словам Гетманцева, особых проблем с пополнением госбюджета при вышеописанном критическом варианте развития событий не ожидается, поскольку на данном этапе у Киева достаточно средств на казначейских счетах.

Кроме того, сформируется «определенный запас прочности»: в декабре Украине предоставят 1,5 млрд евро от Еврокомиссии и 1 млрд долларов от Норвегии, и это не включая уже поступившие средства в размере 2,1 млрд долларов от Японии, и 900 млн долларов от Международного валютного фонда.

Впрочем, глава профильного комитета парламента добавил, что если финпопощь все же не будет получена своевременно, то есть несколько вариантов решений выхода из кризиса, которые помогут сохранить выплату пенсий и подобного:

первое — урезание расходов госбюджета;

второе — бюджетная эмиссия или же «запуск печатного станка», что вызовет всплеск инфляции и дестабилизирует экономику.

Ранее мы писали о том, что Гетманцев раскрывал масштаб финансовых потерь Украины от блокировки границ.