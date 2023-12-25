Украина еще не получила обещанные Западом американские истребители F-16, однако рупоры путинского режима уже начали хвастаться «ликвидированными оккупантами» западными боевыми самолетами, информирует «НБН».

Российские пропагандисты сообщили, что они якобы получили снимок сбитого F-16 с аэродрома в Одессе, который предоставил источник в украинских войсках.

В Сети установили, что на фотографии действительно запечатлен поврежденный истребитель, однако кадр был сделан пять лет назад на бельгийской авиационной базе «Флоренс». Во время технического обслуживания боевой самолет взорвался и сгорел. В результате ЧП пострадали два механика.

Напомним, спикер ВС ВСУ Юрий Игнат прокомментировал российские сообщения об уничтожении путинскими войсками F-16 в Украине.