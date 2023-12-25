О том, что по мнению российских «военкоров», путинская армия уже якобы или сбивает, или уничтожила на аэродроме «Школьный» в Одессе десятки истребителей F-16, в то время, как армия нашей страны даже еще не получила данные боевые самолеты, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение представителя Воздушных Сил ВСУ полковника Юрия Игната, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, вся информация российских пропагандистов касательно уничтожения американских истребителей, предсказуемо является обычно ложью, и, судя по всему, к концу этого дня, сообщений о «сбитых» F-16 станет больше, а к завершению текущего года, российские войска вторжения завершат ««этот тяжелый год», пожалуй, по меньшей мере 2-мя эскадрильями».

Спикер Воздушных Сил акцентировал:

Ну о F-16 это уже вообще мемы ходят, что они даже уже и их «нашли» в Украине. Я каждый день получаю такие вопросы от коллег: «Ну так все-таки, офф-рекорд [не для записи], скажите, есть они. Люди хотят верить, что они в Украине. Ну и враг поверил, и враг их «уничтожает».

Ранее мы писали о том, что Игнат назвал направления, где возможно повторное уничтожение Су-34 ВКС РФ.