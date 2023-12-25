В пресс-службе ВС ВСУ сообщили, что прошлой ночью войска страны-агрессора атаковали Украину 31 дроном-камикадзе. «Шахеды» захватчики выпускали с мыса Чауда и района Балаклавы во временно оккупированном Крыму. Силы противовоздушной обороны ликвидировали 28 беспилотников, информирует «НБН».

Сообщается, что во время атаки БПЛА путинские оккупационные силы также нанесли удар по нашей стране управляемой авиационной ракетой Х-59 и противорадиолокационной ракетой Х-31П, которые были также были уничтожены защитниками.

В Воздушных силах, добавили, что помимо этого ВСУ «отминусовали» истребитель-бомбардировщик Су-34 в Донецкой области и многоцелевой истребитель Су-30СМ над Черным морем.

Напомним, что 22 декабря Силы обороны «демилитаризировали» три истребителя Су-34 «второй армии мира». Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал, на каких направлениях россияне смогут попрощаться со своими боевыми самолетами.