О том, что путинской армии могут возникнуть идентичные проблемы и на прочих направлениях, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Воздушных Сил ВСУ полковника Юрия Игната, прозвучавшее в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, российская армия вторжения осознает — Силы Обороны в состоянии перемещать на различные участки фронта те дальнобойные ракетные системы, которые предоставили страны Запада. В частности, захватчики смогли наглядно убедиться в результативности действий ВСУ, однако не поняли — это еще не конец, и продолжение таких операций вероятно.

Спике Воздушных Сил добавил — аналогичные «истории» с вражескими самолетами могут повториться не только над Одесской областью, но и на Брянском направлении, при условии, что Украина получит «больше этих систем».

Ранее мы писали о том, что в ISW сообщали о применении оккупантами запрещенных боеприпасов на Левобережье Херсонщины.