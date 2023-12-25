В эфире телеканала «Эспрессо» глава ГВА сообщил, что россияне спешат оккупировать Авдеевку к концу недели. Для этого командование ВС РФ не жалеет ни живой силы, ни техники, информирует «НБН».

Чиновник отметил, что путинские войска пытаются оцепить город. Во время штурмов они ежедневно несут большие потери. За прошедшие сутки в районе Авдеевки около 50 «освободителей» отправились на «концерт Кобзона», около 100 стали «грузом 300».

Барабаш отметил, что для «второй армии мира» авдеевская «мясорубка» работает на полную мощность. Начальник ГВА выразил уверенность в том, что захватчики не просто «сломают зубы» в этом городе, у них «надломится позвоночник».

Чиновник напомнил, что ВС РФ намеревались оккупировать Авдеевку до 14 декабря. Он не сомневается, что армия Путина не выполнит задачу ни к Новому году, ни к фейковым выборам.

Ранее Барабаш рассказал, как изменилась тактика штурма Авдеевки россиянами.