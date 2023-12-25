Аналитики ISW в своем отчете ссылаются за заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната. Полковник в воскресенье, 24 декабря, заявил, что ВС РФ уменьшили использование планерных бомб и авиаударов на юге Украины после «демилитаризации» нескольких Су-34 защитниками, информирует «НБН».

Также американские эксперты обратили внимание на слова военного обозревателя Константина Машовца, который сообщил, что армия Путина ограничивает использование пилотируемой авиации вблизи временно оккупированного Крымского полуострова, в частности, в северо-западном регионе Черного моря.

В Институте изучения войны отмечают, что россияне стали активнее наносить удары планирующими бомбами по Силам обороны на правобережье Днепра, так как защитники в этом районе подавляют дальнобойную артиллерию оккупантов.

В ISW объяснили, что захватчики начали атаковать ВСУ планерными бомбами, чтобы их авиация могла держаться в 50-70 километрах за линией боевых действий. Уменьшение использования такого оружия ВС РФ свидетельствует о том, что оккупанты обеспокоены возможностями украинской ПВО после недавней ликвидации их боевых самолетов.

Напомним, спикер ВС ВСУ Юрий Игнат прокомментировал уничтожение трех Су-34 защитниками 22 декабря.