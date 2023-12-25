В эфире национального телемарафона представитель ВС ВСУ, говоря о ликвидации истребителей войск страны-агрессора, отметил, что Силы обороны никогда не сообщают, в каких районах они уничтожают вражеские самолеты и с помощью каких средств, информирует «НБН».

По словам полковника, россияне должны понимать, что дальнобойные системы ВСУ сегодня могут находиться на одном направлении, завтра на другом. Игнат подчеркнул, что врага нужно держать в напряжении постоянно.

Представитель Воздушных сил добавил, что защитники никогда публично не сообщают сразу о ликвидации каких-либо целей, так как необходимо время для подтверждения соответствующей информации.

Напомним, сегодня жители российского Ейска пожаловались на сильный грохот в городе. Вскоре появились кадры черного дыма над населенным пунктом, а в Сети заговорили о крушении военного самолета.