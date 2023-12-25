Telegram-канал «Подслушано в Ейске» около 11:00 сообщил, что в городе был слышен сильный грохот, после которого над одним из микрорайонов люди заметили дым. В Сети появились соответствующие кадры, информирует «НБН».

По словам местных жителей, грохот был настолько сильным, что со столов падали вещи. Россияне отметили, что они не поверят заявлениям Министерства обороны, если там будут объяснять инцидент переходом самолета на сверхзвук.

Вскоре в других российских пабликах стали распространять сообщения о падении военного самолета в Ейске. Комментаторы предполагают, что в городе разбился истребитель Су-35.

Напомним, что ранее ВСУ «демилитаризовали» несколько Су-34 оккупантов. В Институте изучения войны объяснили, как эти инциденты отразились на авиационной активности войск страны-агрессора.