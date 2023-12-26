Во время итогового селекторного совещания глава оборонного ведомства страны-агрессора заявил, что путинские оккупационные силы якобы сорвали контрнаступление армии Украины, что являлось главной задачей для ВС РФ в 2023 году.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание Kreschatic.

По словам Шойгу, захватчики в этом году сосредоточили усилия на достижении целей так называемой «спецоперации». Путинский министр отметил, что главной из них был срыв «громко заявленного» Киевом и его западными союзниками контрнаступления защитников.

Министр отметил, что российские войска достигли своей цели, благодаря эффективной системе оборонных рубежей, высокой боеспособности всех частей и подразделений, надежности и результативности боевой техники ВС РФ.

Глава Минобороны сообщил, что оккупанты якобы расширяют захваченные территории на всех направлениях, занимая более выгодные позиции. Также путинский генерал убежден, что «освободители», благодаря общим усилиям в тылу и на фронте, «завладели инициативой на поле боя».

Напомним, командующий группировкой войск «Днепр» Михаил Теплинский призвал Шойгу позволить ему отвести войска на Херсонщине, на что глава МО РФ ответил отказом. Военачальник продемонстрировал нежелание подчиняться приказам военного руководства, разозлив путинского министра.