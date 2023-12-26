Telegram-канал ASTRA российских независимых журналистов во вторник, 26 декабря, сообщил, что вчера вечером на трассе вблизи села Владимировка на Запорожье командир отделения технической разведки армии РФ Таймураз Хугаев вылетел на встречную полосу. Его «Лексус» столкнулся с грузовиком, который вез «трехсотых» захватчиков, информирует «НБН».

В результате ДТП погибли два оккупанта-пассажира КАМАЗа. Водитель-санитар, который был за рулем грузовика, и еще 12 «освободителей», которых он вез, получили ранения.

Ранее неприятный для россиян инцидент произошел в Белгородской области. Как сообщили росСМИ, в приграничном районе танк Т-80 «второй армии мира» самоликвидировался, захватчики понесли потери.