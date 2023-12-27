О том, что сейчас в этот временно захваченный украинский город, Кремль прислал группу российских силовиков, в цели которой входит поиск «виновных» в ликвидации вышеуказанных кораблей противника, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

Как стало известно, не только этой группе оперативников ФСБ (следственно-оперативная группа «штаба по антитеррору»), но представителям российско-оккупационной контрразведки, прокуратуры, ведомственной комиссии, поставлена задача — провести расследование уничтожения БДК «Новочеркасск» и повреждения учебного судна «УТС-150». В частности, в рамках поиска виновных, россияне начали проведение облав на местных жителей Феодосии, в результате которых забирают у граждан смартфоны и проводят обыски в жилье, стараясь найти «наводчиков».

Кроме того, Москва уже издала приказ касательно наказания сил ПВО Крыма — многих офицеров-захватчиков снимают с должностей, и отправят на фронт для участия в пехотных «мясных штурмах».

Ранее мы писали о том, что в ЦНС сообщали, как оккупанты в Феодосии охотятся на «информаторов».