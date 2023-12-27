Как информирует «НБН», об этом говорится в СМИ Российской Федерации.

На такие шаги МВД России незамедлительно отреагировал сам командующий ВС ВСУ. Согласно словам самого Олещука, это является доказательством того, что он осуществляет правильные действия.

Как пишут росСМИ, Олещук «заочно обвиняется в террористическом акте после атаки БПЛА на территорию Российской Федерации». Хотя по настоящее время неизвестно, какой статьей УК РФ ведется розыск.

В своем комментарии «Украинской правде» командующий Воздушными силами прокомментировал такое решение Министерства внутренних дел Российской Федерации следующим образом:

Такого рода решение «судебной системы преступного режима страны-террориста» является только подтверждением того, что я все делаю правильно. Ведь это есть подтверждением эффективности боевой работы Воздушных сил ВСУ.

Напомним, ранее мы уже писали, что Силы обороны Украины уничтожили российский большой десантный корабль «Новочеркасск».