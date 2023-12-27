Военачальник в интервью «ВВС Украина» объяснил, почему контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий. По его словам, на масштабную операцию защитников повлияли четыре фактора: большая плотность минных полей, невозможность использования в полном объеме бронетехники, эффективная организация обороны ВС РФ и активное применение боевых средств врагом, информирует «НБН».

Тарнавский заявил, что на скорость наступления армии Украины влияла эффективная организация обороны «освободителей» в захваченных регионах. Командующий ОСГВ «Таврия» отметил, что оккупанты готовились к приходу ВСУ, создавая несколько линий обороны, пока защитники готовились к наступлению.

Бригадный генерал добавил, что на оккупированных территориях «вторая армия мира» максимально использует свои преимущества. Кроме того, продвижение украинских войск усложнили минные поля и невозможность использовать бронетехнику в полном объеме.

Также в интервью Тарнавский спрогнозировал, какой будет ситуация на фронте в следующем году.