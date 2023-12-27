Аналитики ISW в своем отчете сообщают, что в результате обстрела БДК «Новочеркасск» большая часть корабля загорелась и затонула. Кроме того, удар ВСУ по Феодосии, вероятно, повредил другие суда и инфраструктуру порта, информирует «НБН».

Эксперты обратили внимание на комментарий спикера Воздушных сил Юрия Игната. Военный отметил, что единственные ракеты у ВСУ, которыми можно наносить удары на значительное расстояние – SCALP или Storm Shadow.

По словам полковника, оккупанты используют комплексы противовоздушной обороны разной дальности, поэтому нашим пилотам приходится прибегать к тактическим приемам, чтобы нанести максимальное количество ударов по цели.

Институт изучения войны также цитирует российского военкора, который пожаловался на 31-ю дивизию противовоздушной обороны РФ. Он сообщил, что это подразделение, которое использует ЗРК С-400 «Триумф» в Феодосии, не смогло обнаружить две воздушные цели.

Отметим, что после прилета по кораблю захватчики в Феодосии начали охоту на информаторов. Также оккупанты пытаются скрыть информацию о разрушениях портовой инфраструктуры в городе.